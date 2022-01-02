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Автор Светлана Нерадовская

Канадского дипломата в Сети назвали "лжецом" за его слова о Путине

Мир

В социальной сети Twitter канадский дипломат Крис Александер подвергся жёсткой критике за то, что он позволил себе некорректные и даже оскорбительные высказывания о российском лидере Владимире Путине и проводимой им политике.

Канадского дипломата в Сети назвали "лжецом" за его слова о Путине

Как пишет РИА Новости, в своём посте канадский политик позволил себе грубое высказывание по поводу политики России, а также по поводу тех, кто поддерживает российского президента.

Пользователям Twitter не понравился тон Александера по отношению к России. Большинство подписчиков с иронией отнеслись к его словам.

"В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает "нормальными" Канаду и американскую армию", — не согласился один из читателей.

"Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. Раньше я думал, что вы за поиск истины", — парировал другой пользователь.

"А Канада только демократию приносит", — с иронией писали комментаторы.

Отдельные пользователи сочли канадского дипломата лжецом на основании сказанного им. А один из комментаторов и вовсе счёл, что подобные высказывания недопустимы для политика, которого он назвал "некультурной свиньёй".

Все посты Криса Александера пропитаны антироссийскими настроениями. В них дипломат активно поддерживает Киев и считает позицию России «агрессивной».

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия канада владимир путин
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