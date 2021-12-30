Российский танк "Армата" дал понять США и Британии, что им нечем ответить

Появление российского танка Т-14 "Армата" в 2015 году дало понять Великобритании и США, что им нечем ответить на эту разработку, поскольку у этих государств нет техники такого уровня, пишет обозреватель The National Interest Уилл Флэнниган.

По словам эксперта, страны НАТО располагают самоходными бронемашинами, выпуск которых начался более 10 лет назад. Эти машины применялись только во время войны в Ираке. Имеются в виду американские танки M1A2 Abrams и британские Challenger 2. В 1990-е годы эти бронемашины были одними из лучших в мире, поскольку воплотили в себе высшие достижения военных инженеров НАТО.

Сейчас эти танки уже выглядят устаревшими, особенно если сравнить их с российской "Арматой". В Ираке Abrams и Challenger вступали в противостояние с советскими Т-72, и успели хорошо проявить себя. Однако на Ближнем Востоке проявилась уязвимость этих бронемашин перед самодельными взрывными устройствами и противотанковыми системами.

Когда Советский Союз распался, то Североатлантический альянс вывел из Европы большое количество танков. Когда в 2014 году Россия представила Т-14, то западные страны, долгие годы не интересовавшиеся своими бронетанковыми войсками, начали модернизировать их. Британия начала улучшать Challenger, США — Abrams.

По словам Флэннигана, "Армата" стала первым со времен холодной войны танком нового уровня, конструкция которого существенно изменилась.

Журналист сравнил Т-14 с Challenger и Abrams и пришёл к выводу, что американский и британский танки уступают российскому по живучести, манёвренности и огневой мощи.

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