Посол КНР: отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде

Отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории. Так сказал в интервью РИА Новости посол Китая в столице РФ Чжан Ханьхуэй.

Он отметил, что его страна взаимодействует со 170 странами. Но только с Москвой они позиционируются как вступающие в "новую эпоху". Это указывает на их уникальность и особую важность.

"(Это) показывает, что отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне, а темпы их развития "создали чудо" в истории отношений между крупными странами", — сказал посол.

Также, по его словам, последние 20 лет были очень сложными для дипломатических отношений. За это время произошла серьезная эволюция глобального политического и экономического ландшафта. Отношения Китая и России прошли закалку.

"Зрелые, конструктивные и устойчивые китайско-российские отношения создают новую модель для устойчивого и стабильного развития отношений между соседними державами, обеспечивая возможность двум странам стабильно двигаться по правильному пути без вмешательства внешних факторов и представляют успешную модель и опыт развития международных отношений", — сказал он.

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