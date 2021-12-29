В Казахстане полностью отменили смертную казнь

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев законодательно закрепил полную отмену смертной казни в стране.

2 января 2021 года президентом Казахстана был подписан закон, отменяющий высшую меру наказания, с оговоркой, оставляющей право применять её за совершения особо тяжких преступлений военного характера в период войны. Позже, в ноябре, Токаев принял решение об отмене смертной казни полностью, без каких-либо оговорок.

Как сообщает РИА Новости, соответствующие поправки внесены в уголовный кодекс и законы, в которых она упоминалась.

Объяснение решению об отмене смертной казни было дано комитетом по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената.

"Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности — права на жизнь", — говорится в сообщении ведомства.

В России, напротив, сейчас идёт активная дискуссия по поводу возвращения смертной казни за особо тяжкие преступления.

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