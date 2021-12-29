Япония установила мировой рекорд по "здоровому долгожительству"

Япония установила мировой рекорд по "здоровому долгожительству".

Как пишет РИА Новости, речь идёт о возрасте, когда пожилой человек может обходиться без посторонней помощи и не нуждаться в уходе.

Как сообщило министерство труда, здравоохранения и благосостояния, для женщин это 75,5 лет, для мужчин 72,6.

"Возраст здорового долгожительства в Японии – как для мужчин, так и для женщин - стал максимальным в мире", - говорится в сообщении министерства.

По сравнению с 2016 годом, рост составил 0,59 года у женщин и 0,54 у мужчин.

Это самая высокая средняя продолжительность жизни среди стран "семёрки" – 81,41 года у мужчин и 87,45 у женщин.

"Помимо развития медицинских технологий, благодаря росту уровня жизни за счёт улучшения общественной гигиены, качества питания, среды проживания, в развитых странах наблюдается снижение смертности и рост продолжительности жизни, но даже на этом фоне продолжительность жизни в Японии и возраст здорового долголетия находятся на высоком уровне", - сообщает министерство.

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