Украинцы готовы "посадить в кресло президента" Дмитрия Гордона - опрос

Украинский негосударственный центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова ("Центр Разумкова") в преддверие Нового года, что называется, повеселил электорат.

Специалистами центра был проведён нетривиальный соцопрос:

у людей на улицах спрашивали, кого бы из артистов и медийных личностей — не политиков — они хотели бы увидеть в президентском кресле и готовы проголосовать "прямо сейчас".

Бесспорным лидером "народного рейтинга" стал журналист Дмитрий Гордон — у него 27,2% голосов;

— у него 27,2% голосов; На втором месте "по уровню доверия избирателей" стал тоже журналист — Виталий Портников набрал 19,7%.

набрал 19,7%. Замкнула тройку лидеров телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук — у неё 11,9% поддержки.

Вся же "избирательная таблица" выглядит вот так:

"Кандидаты, в общем-то, интересные. Не исключено, что таким образом некоторые политсилы прощупывают почву доверия украинцев к этим медийщикам, чтобы ближе к следующим парламентским и президентским выборам успеть "проплатить" их к себе в штаб", — предполагает ТГ-канал VESTI.

К слову, напомним, что, как "проговорилась" на днях одна из киевских журналисток, на "судьбоносных выборах", посадивших в президентское кресло комика Владимира Зеленского, могли быть и другие "звёздные" кандидаты. Могли, но не захотели.

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