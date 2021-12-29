Украинский негосударственный центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова ("Центр Разумкова") в преддверие Нового года, что называется, повеселил электорат.
Специалистами центра был проведён нетривиальный соцопрос:
у людей на улицах спрашивали, кого бы из артистов и медийных личностей — не политиков — они хотели бы увидеть в президентском кресле и готовы проголосовать "прямо сейчас".
Вся же "избирательная таблица" выглядит вот так:
"Кандидаты, в общем-то, интересные. Не исключено, что таким образом некоторые политсилы прощупывают почву доверия украинцев к этим медийщикам, чтобы ближе к следующим парламентским и президентским выборам успеть "проплатить" их к себе в штаб", — предполагает ТГ-канал VESTI.
К слову, напомним, что, как "проговорилась" на днях одна из киевских журналисток, на "судьбоносных выборах", посадивших в президентское кресло комика Владимира Зеленского, могли быть и другие "звёздные" кандидаты. Могли, но не захотели.
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