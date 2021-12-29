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Еврокомиссия обеспокоена: отношения ЕС со Швейцарией зашли в тупик

Мир

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что отношения ЕС со Швейцарией "рискуют разрушиться”, если обе стороны не устранят свои разногласия по правилам внутреннего рынка.

Еврокомиссия обеспокоена: отношения ЕС со Швейцарией зашли в тупик

Шефчович, который курирует вопросы ЕС и Швейцарии, предупредил, что истечение срока действия двусторонних соглашений, действующих в настоящее время, является лишь вопросом времени, а позитивных сдвигов в подписании новых — нет.

  • Переговоры провалились ещё в мае, когда швейцарское правительство попыталось открыть "новую главу” взаимодействия с ЕС, отказавшись от проекта договора 2018 года.

"Нам срочно нужно узнать у Швейцарии, серьезно ли она хочет вести с нами переговоры”, — сказал Шефчович, добавив: "Мы должны знать, о чем мы хотим поговорить, когда, чтобы было ясно, что обсуждение не продлится 20 или 30 лет”.

Швейцарские официальные лица ранее заявляли, что их правительство и ЕС расходятся во мнениях по поводу правил свободного передвижения, возможности доступа граждан ЕС к льготам в Швейцарии и государственной помощи, что мешает достижению соглашения, которого добивался Брюссель.

При этом Швейцария выражает "неизменную заинтересованность в сохранении связей с ЕС".

Власти даже обратились к парламенту страны с просьбой разблокировать 1,3 миллиарда швейцарских франков ($1,05 млрд) в качестве "платежей за сплочение” членам Европейского союза. Выплаты были приостановлены в 2019 году на фоне скандала вокруг правил фондового рынка.

Отношения между ЕС и Швейцарией скреплены более чем 100 двусторонними соглашениями, датируемыми 1972 годом. Неспособность продвинуться в переговорах может поставить под угрозу место Швейцарии на общем рынке ЕС и повлиять на ее способность получать товары и услуги от государств-членов.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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