По данным за первое полугодие текущего года, Россия заняла десятое место в мире по годовым доходам от экспорта шоколада, обогнав Швейцарию:
Об этом сообщает Ассоциация производителей конфет Ascond, опираясь на отчеты ITC Trademap и Comtrade.
"Если смотреть на динамику показателей экспорта, то видно, что в краткосрочной перспективе у РФ есть неплохие шансы войти в пятёрку лидеров экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий", — считает Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор "АСКОНД".
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