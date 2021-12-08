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Российский шоколад в мире становится популярнее швейцарского

Экономика

По данным за первое полугодие текущего года, Россия заняла десятое место в мире по годовым доходам от экспорта шоколада, обогнав Швейцарию:

  • РФ "выручила" за свой шоколад $838 млн, а Швейцария — $819 млн.

Об этом сообщает Ассоциация производителей конфет Ascond, опираясь на отчеты ITC Trademap и Comtrade.

 

"Если смотреть на динамику показателей экспорта, то видно, что в краткосрочной перспективе у РФ есть неплохие шансы войти в пятёрку лидеров экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий", — считает Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор "АСКОНД".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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