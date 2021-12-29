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Украинцы "повесили" главу МВФ и "расстреляли" Сороса под окнами Зеленского

Мир

Во вторник очередная акция протеста недовольных украинцев прошла перед Офисом президента Зеленского.

Украинцы "повесили" главу МВФ и "расстреляли" Сороса под окнами Зеленского

Митингующие выражали несогласие (и недовольство) тем, что власти согласились с требованиями МВФ, которому страна прилично задолжала:

  • согласно обнародованному международной кредитной организацией графику погашения Украиной долга, в текущем году Киев должен вернуть МВФ порядка $1,7 млрд.

На текущий момент власти Незалежной согласились с требованиями МВФ повысить для населения тарифы на газ, отопление, штрафы за долги по комуслугам, а также не повышать минимальную заработную плату более чем на 2% выше уровня инфляции.

Как сообщает издание Украина.ру, несмотря на холодную погоду, 28 декабря у президентского Офиса "было жарко" — протестовать против требований Международного валютного фонда, внешнего влияния и лично Джорджа Сороса туда пришли сотни человек.

Их требования были оформлены очень наглядно:

  • на воздушных шарах красовалось изображение главы МВФ Кристалины Георгиевой,
  • на плакатах — цитаты Голобородько из сериала "Слуга народа",
  • над толпой "висел" Джордж Сорос с простреленным лбом,
  • разбрасывались "доллары" с неприличным посланием Владимиру Зеленскому.
© vesti.ua/Telegram
© vesti.ua/Telegram

"На Банковую были стянуты силовики, для разгона толпы в ход шли дымовые шашки", — отмечается в сообщении.

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