Во вторник очередная акция протеста недовольных украинцев прошла перед Офисом президента Зеленского.
Митингующие выражали несогласие (и недовольство) тем, что власти согласились с требованиями МВФ, которому страна прилично задолжала:
На текущий момент власти Незалежной согласились с требованиями МВФ повысить для населения тарифы на газ, отопление, штрафы за долги по комуслугам, а также не повышать минимальную заработную плату более чем на 2% выше уровня инфляции.
Как сообщает издание Украина.ру, несмотря на холодную погоду, 28 декабря у президентского Офиса "было жарко" — протестовать против требований Международного валютного фонда, внешнего влияния и лично Джорджа Сороса туда пришли сотни человек.
Их требования были оформлены очень наглядно:
"На Банковую были стянуты силовики, для разгона толпы в ход шли дымовые шашки", — отмечается в сообщении.
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