Вечером среды в Киеве едва не случился новый госпереворот. Но организаторами выхода толпы на Майдан были не олигарх Ринат Ахметов и "засланные россияне", как опасался Владимир Зеленский, а сторонники экс-президента Порошенко и Нацкорпус.
Как сообщают местные СМИ, "у них была одна сцена и один план проведения акции": пошумев и помитинговав на Майдане, протестующие двинулись к Офису президента.
Акция не была неожиданностью для властей: к "госперевороту" они подготовились основательно:
Ораторы на сцене Майдана сменяли один другого, но "солировал" экс-глава Совбеза Украины Александр Турчинов. Его экспрессивное выступление, вкупе с неизменной чёрной фуражкой явно произвело впечатление на толпу, а у её части, возможно, вызвало исторические ассоциации.
Впрочем, ничего нового Турчинов не сказал.
Начав свою речь с того, что обозвал сторонников действующего президента Украины и его самого "зелёными соплями", бывший правительственный чиновник
"Он выглядит олухом. Угроза переворота исходит с улицы Банковой".
Потом, как сообщается, толпа с шумом направилась к Офису президента Украины, где немного покидалась мелочью — "на билет в Ростов" — в сторону здания, пошумела на тему
"Ермака — в Сибирь", "Сядешь", "Елена, он тебе тоже изменяет", "Изменяй жене, а не стране".
А потом начала потихоньку расходиться.
По данным правоохранителей, всего "выходили побузить" порядка тысячи человек. На текущий момент об инцидентах и пострадавших во время акции протеста информации нет.
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