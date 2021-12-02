Пошумели - разошлись: протест в Киеве. Как это было

Вечером среды в Киеве едва не случился новый госпереворот. Но организаторами выхода толпы на Майдан были не олигарх Ринат Ахметов и "засланные россияне", как опасался Владимир Зеленский, а сторонники экс-президента Порошенко и Нацкорпус.

Как сообщают местные СМИ, "у них была одна сцена и один план проведения акции": пошумев и помитинговав на Майдане, протестующие двинулись к Офису президента.

Акция не была неожиданностью для властей: к "госперевороту" они подготовились основательно:

нескольких десятков автозаков стояли на одном только Крещатике, здание президентской администрации окружили металлическими щитами, на улицах — много полиции и солдат.

На Майдане

Ораторы на сцене Майдана сменяли один другого, но "солировал" экс-глава Совбеза Украины Александр Турчинов. Его экспрессивное выступление, вкупе с неизменной чёрной фуражкой явно произвело впечатление на толпу, а у её части, возможно, вызвало исторические ассоциации.

Впрочем, ничего нового Турчинов не сказал.

Начав свою речь с того, что обозвал сторонников действующего президента Украины и его самого "зелёными соплями", бывший правительственный чиновник

поностальгировал о Евромайдане, напомнил, что тогда "Украина могла войти в Российскую империю" и призвал "не допустить этого теперь";

осудил желание Зеленского вести прямые переговоры с Путиным;

назвал фейком "госпереворот", о котором говорил президент;

"Он выглядит олухом. Угроза переворота исходит с улицы Банковой".

потребовал досрочных выборов в Раду и отставки Ермака;

объявил о создании штаба "объединённой оппозиции" и начале бессрочной кампании за полную перезагрузку власти.

"На Банковую"

Потом, как сообщается, толпа с шумом направилась к Офису президента Украины, где немного покидалась мелочью — "на билет в Ростов" — в сторону здания, пошумела на тему

"Ермака — в Сибирь", "Сядешь", "Елена, он тебе тоже изменяет", "Изменяй жене, а не стране".

А потом начала потихоньку расходиться.

По данным правоохранителей, всего "выходили побузить" порядка тысячи человек. На текущий момент об инцидентах и пострадавших во время акции протеста информации нет.