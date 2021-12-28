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Россия оказалась на первом месте в списке наиболее важных для Китая стран

Мир

Большинство жителей Китая считают отношения с Россией более важными, чем отношения с Евросоюзом и США. Опрос на эту тему провела китайская газета Global Times.

Россия оказалась на первом месте в списке наиболее важных для Китая стран

Согласно представленным во вторник результатам опроса, 55,6% респондентов считают российско-китайские отношения наиболее важными для КНР, на втором месте — отношения с ЕС (44,9%), далее — отношения с Соединёнными Штатами (41,8%). Участники опроса могли выбрать несколько вариантов, сообщает ТАСС.

"В геополитическом плане Китай и Россия поддерживали сотрудничество на высоком уровне, особенно когда они столкнулись с проводимой Западом политикой сдерживания по вопросам прав человека и демократии, обе страны стали главной силой, бросившей вызов гегемонии и одностороннему подходу Запада на глобальной арене", — заявил в интервью Global Times сотрудник Китайской академии общественных наук Ян Цзинь, специалист по России, Восточной Европе и Центральной Азии.

Опрос был проведен в онлайн-формате исследовательским центром газеты Global Times в период с 10 по 15 декабря. В соцопросе приняли участие более чем двух тысяч жителей Китая из 16 городов.

Во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин поддерживает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о неприемлемости попыток Запада доминировать в мире.

Китайский дипломат заявил, что отношения между КНР и Российской Федерацией "прочны как скала". Он подчеркнул, что Китай намерен совместно с Россией содействовать активизации сотрудничества между странами. И отметил, что власти Китайской народной республики намерены укреплять отношения с российскими властями для обеспечения мирового порядка.

Вместе с тем Чжао Лицзянь подчеркнул, что сотрудничество России и Китая не нацелено на то, чтобы кого-либо победить.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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