Треть участников викторины The New York Times не смогли найти Украину на карте

Американская газета The New York Times в эти дни по традиции проводит онлайн-викторину по главным новостям уходящего года. В 2021 году среди таковых значатся пандемия, итоги Олимпиады в Токио, законодательные инициативы президента США Джо Байдена и другие события.

Не обошлось и без международной политики, что, конечно же, совсем неудивительно. В числе прочего участникам викторины был задан вопрос, у границ какой страны Россия якобы накапливает свои вооруженные силы. The New York Times тоже вносит свою посильную лепту в раскрутку этой истории. Ну и заодно вопросы читателям задаёт.

Получается пока не то чтобы впечатляюще. На прилагающейся карте без подписей участникам опроса предложено выбрать одну из четырех стран. В качестве возможных вариантов, кроме Украины, читатели могут указать участки карты, где расположены Белоруссия, Польша и Грузия.

Правильно определить местоположение Украины за два дня проведения опроса смогли около 56 тысяч из 177 тысяч человек, сообщает ТАСС. То есть примерно 32% от числа принявших в викторине. Который, впрочем, ещё продолжается, так что данные могут и измениться как в одну, так и в другую сторону.

А вот что касается истории с танкером Ever Given, который в марте этого года на несколько дней заблокировал движение по Суэцкому каналу, то в ней познания участников опроса несравнимо выше. Найти Суэцкий канал на карте смогли 93% участников онлайн-викторины.