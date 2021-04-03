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Наконец-то: все попавшие в "пробку" суда прошли Суэцкий канал

Мир

Сотрудники Суэцкого канала "разрулили" очередь из 422 судов, растянувшуюся почти до Индии, в рекордно короткие сроки. Канал работал на пропуск круглосуточно.

Наконец-то: все попавшие в "пробку" суда прошли Суэцкий канал

"Все 422 судна общей грузоподъёмностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала", — сообщил руководитель управления канала Усама Рабиа.

Чтобы обеспечить пропуск судов с максимальной скоростью, канал временно перешёл на круглосуточный режим работы. Сотрудники канала приложили все усилия, чтобы "пробка", собравшаяся за время шестидневного ожидания, "рассосалась" как можно быстрее.

"Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал. Приняты также 24 новых судна после восстановления навигации в полном объёме. Таким образом, общее количество судов, осуществивших транзит в субботу, достигло 85", — приводит ТАСС сообщение администрации Суэцкого канала.

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Автор: Людмила Черткова
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