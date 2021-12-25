Песков поздравил журналистов с Новым годом, пошутив про COVID-19

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратился к журналистам с оригинальным новогодним поздравлением. В нём он пожелал представителям прессы, чтобы пандемия отступила как можно скорее, и выразил надежду, что в этом плане новый, 2022 год, будет более позитивным.

Новогодняя открытка от Пескова была опубликована в Twitter кремлёвского пула РИА Новости.

"Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы! С наступающим!" — написал Песков, разместив на картинке греческий алфавит и выделив на нём букву "О — омикрон", имея в виду, что букв, которыми можно назвать возможные новые штаммы коронавируса, осталось совсем немного.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как собирается отмечать Новый год Владимир Путин, и как планирует проводить новогодние праздники. Он сообщил, что глава государства предпочитает проводить это время с самыми близкими и родными, хотя полностью забыть о работе у него не получается, и "полностью у него не может быть отдыха", как у других россиян в это время.

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