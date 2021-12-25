Тегеран обвинил Лондон в "двойных стандартах" из-за пуска иранских ракет

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Лондон вмешивается во внутренние дела страны, вынося на всеобщее обсуждение запуск иранских ракет. Как подчеркнул министр, Британия в таком случае преследует "двойные стандарты".

В минувшую пятницу в МИД Великобритании обвинили Тегеран в нарушении резолюции 2231 Совета Безопасности ООН из-за пуска Ираном баллистических ракет в ходе испытаний.

"Иран действует в рамках международных законов и положений, а также собственных оборонных нужд, поэтому такие заявления и позиция не только считаются вмешательством во внутренние дела Ирана, но и являются продолжением политики двойных стандартов Лондона", — написал глава МИД Ирана на официальном Telegram-канале министерства.

Кроме этого, министр заявил, что Иран несогласен с обвинениями и резолюцию ООН страна не нарушала.

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