Украина продлила на год ограничения торговли с РФ

Украинские власти продлили на 2022 год запрет на поставку в страну ряда товаров из РФ.

По информации "Интерфакса", постановление о продлении запрета принято на заседании кабмина 23 декабря.

Согласно сведениям ТАСС, на данный момент перечень запрещенных к ввозу на Украину российских товаров включает 183 позиции. В их числе — мясо, рыба, сыры, чай, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкоголь и сигареты, а также некоторые лекарства, удобрения, различная одежда, тракторы, автомобили и вагоны.

В пояснительной записке к постановлению кабмина говорится, что продление ограничений является ответом на действующее с 2016 года российское эмбарго для товаров из Украины.

Напомним, с начала 2016 года РФ приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной после вступления в силу соглашении о её ассоциации с ЕС. В том же году в отношении Украины стало действовать продовольственное эмбарго, которое РФ ввела в ответ на санкции европейских стран.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.