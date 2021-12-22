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Политолог: решения о введении Киевом санкций против РФ принимает не Зеленский

Мир

Решения о введении Киевом новых санкций против РФ принимаются не украинским президентом Владимиром Зеленским, считает российский политолог Игорь Шишкин.

Политолог: решения о введении Киевом санкций против РФ принимает не Зеленский

Комментируя "Свободной прессе" заявление Зеленского о необходимости введения превентивных санкций против России, Шишкин подчеркнул, что подобные решения не зависят от украинского лидера, так как они принимаются другими инстанциями, расположенными за океаном.

По мнению политолога, действующий украинский президент — "не тот уровень", чтобы решать вопрос о каких-то рестрикциях против РФ. Шишкин счёл заявление Зеленского смешным, но подтверждающим стремление Киева "навредить" России.

"У нас часто клюют на то, что это смешно, а потому, мол, не стоит обращать внимания. Однако данный пример показывает очень наглядно, что киевский режим … делает всё от него зависящее для того, чтобы навредить нашей стране", — заявил эксперт.

Ранее президент Украины заявил на брифинге по итогам саммита лидеров "Люблинского треугольника", что для предотвращения эскалации конфликта между Москвой и Киевом в отношении РФ нужно ввести превентивные санкции.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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