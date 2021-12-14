Зеленский счёл "странными" требования РФ гарантий невступления Украины в НАТО

Высказываемые российскими властями требования гарантий невступления Украины в НАТО звучат "странно" после нарушения собственных обещаний уважать её безопасность, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого размещён на его сайте.

Отвечая на вопрос о возможности пойти навстречу требованиям Москвы и отказаться от членства в НАТО в обмен на отвод российских военных от границ страны, Зеленский напомнил, что в своё время Украина отдала свою часть советского ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые впоследствии не соблюдались РФ.

"Всё это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о каких-либо гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной", — заявил президент Украины.

Ранее российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном указал на активное военное "освоение" Украины НАТО, являющейся прямой угрозой РФ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в связи с этим Путин заявил о необходимости переговоров, в ходе которых могут быть выработаны международно-правовые договорённости, исключающие продвижение НАТО на восток, а также появление на Украине вооружений, угрожающих РФ.

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