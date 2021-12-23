Украина обязала женщин вставать на воинский учёт: библиотекари и менеджеры

Работающих на Украине женщин обязали вставать на воинский учёт. Соответствующий приказ опубликовало Министерство обороны Незалежной.

Ведомство значительно расширило список профессий для женщин, которых будут ставить на воинский учёт. Теперь под призыв попадают работники ресторанов, юристы и библиотекари.

"Главнокомандующему Вооружённых сил Украины обеспечить в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего приказа приведение нормативно-правовых актов в соответствие с этим приказом… Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в документе.

Всего в список вошли более ста профессий. К примеру, воинскому учёту теперь подлежат:

программисты,

юристы,

музыканты,

социальные работники,

бухгалтеры,

библиотекари,

менеджеры,

ветеринары.

Согласно информации, женщины будут проходить военно-врачебную комиссию, а "призывать" смогут дам в возрасте до 60 лет. Контролировать постановку своих сотрудниц на учёт будет работодатель.

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