EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В МИД РФ предупредили о радикализации населения из-за пандемии COVID-19
Миро уличила Бузову в лукавстве: "Якобы и не знала, что Тарасов придёт"
Обыски прошли у главы администрации Краснодара
Встреча папы Римского и патриарха Кирилла может состояться в 2022 году
Нарколог рассказал, как правильно пить в новогодние праздники
Садальский раскритиковал концерт ко Дню ФСБ: "Ровная череда унылых голов"
Вынесен приговор волгоградцу, проверявшему огнём, не ведьма ли его подруга
WSJ: Берлин может стать новой болевой точкой для Джо Байдена
В МИД РФ назвали цель публикации документов по гарантиям безопасности

Сенатор Абрамов: Россия справится без американских смартфонов

Мир

Член Совета Федерации и заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов заявил, что Россия справится без американских смартфонов, если США введут санкции на их ограничение.

Сенатор Абрамов: Россия справится без американских смартфонов

В среду, 22 декабря, в СМИ появилась информация, что США планируют ограничить импорт смартфонов в Россию, а также основных компонентов самолётов, автомобилей и материалов из многих других секторов. Отмечается, что американские власти готовы прибегнуть к таким санкциям, если ситуация на границе Украины обострится ещё сильнее.

Подобные санкции со стороны США — это "выстрел себе в ногу", сказал Абрамов, подразумевая, что иностранные партнёры таким образом делают хуже только себе. Он выразил уверенность, что РФ сможет решить вопрос дальнейших поставок за счёт других рынков или собственных сил.

"В любом случае, мы сможем обойтись без их поставок. У нас есть свои разработки, есть другие рынки", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее в Евросоюзе заявили о готовности ещё больше расширить санкции против России, если она проявит агрессию в отношении Украины. Об этом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стоит ли переходить на кнопочные телефоны?
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Сенатор Абрамов: Россия справится без американских смартфонов
Обязательный техосмотр для личного транспорта в России отменили
В МИД РФ предупредили о радикализации населения из-за пандемии COVID-19
Миро уличила Бузову в лукавстве: "Якобы и не знала, что Тарасов придёт"
Обыски прошли у главы администрации Краснодара
Встреча папы Римского и патриарха Кирилла может состояться в 2022 году
Нарколог рассказал, как правильно пить в новогодние праздники
Садальский раскритиковал концерт ко Дню ФСБ: "Ровная череда унылых голов"
Вынесен приговор волгоградцу, проверявшему огнём, не ведьма ли его подруга
Захарова связала присутствие НАТО в Чёрном море с "аллергией" на СП-2
Популярное
Экономика и бизнес
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта

А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.

Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Общество
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Мир. Новости мира
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва
Александр Артамонов НАТО готовит провокацию в Донбассе? Тревожные сигналы Александр Артамонов Василий Амирджанов Россия отстаёт от Туркмении в номенклатурном креативе Василий Амирджанов Конрад Ренкас Миграционный кризис: Польша выиграет... ничего Конрад Ренкас
Происшествия
Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на шахте
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала количество выявленных случаев "омикрона" в РФ
Порошенко рассказал, что делает в Варшаве и когда вернётся на Украину
Мир. Новости мира
Порошенко рассказал, что делает в Варшаве и когда вернётся на Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников