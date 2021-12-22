Сенатор Абрамов: Россия справится без американских смартфонов

Член Совета Федерации и заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов заявил, что Россия справится без американских смартфонов, если США введут санкции на их ограничение.

В среду, 22 декабря, в СМИ появилась информация, что США планируют ограничить импорт смартфонов в Россию, а также основных компонентов самолётов, автомобилей и материалов из многих других секторов. Отмечается, что американские власти готовы прибегнуть к таким санкциям, если ситуация на границе Украины обострится ещё сильнее.

Подобные санкции со стороны США — это "выстрел себе в ногу", сказал Абрамов, подразумевая, что иностранные партнёры таким образом делают хуже только себе. Он выразил уверенность, что РФ сможет решить вопрос дальнейших поставок за счёт других рынков или собственных сил.

"В любом случае, мы сможем обойтись без их поставок. У нас есть свои разработки, есть другие рынки", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее в Евросоюзе заявили о готовности ещё больше расширить санкции против России, если она проявит агрессию в отношении Украины. Об этом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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