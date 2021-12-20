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Экс-министр Милованов: инвесторы начнут паниковать и выводить из Украины деньги

Мир

Из-за "нагнетаемой" политической ситуации в Незалежной иностранные инвесторы могут запаниковать и начать выводить деньги из страны, заявил бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, действующий советник главы офиса президента Владимира Зеленского Тимофей Милованов.

Экс-министр Милованов: инвесторы начнут паниковать и выводить из Украины деньги

По его словам, пока ситуация относительно стабильна и инвестиции Незалежной удаётся сохранить, но не исключено, что из-за конфликта с Россией, иностранные вкладчики могут начать массово забирать свои "кровные".

"Основной риск, который мы видим для страны, — это неопределённость, риск ситуации с Россией. Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет, а мне кажется, что её не будет, то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация на Украине относительно хорошая. В то же время, если нагнетать, что вот это будет и вот это… люди начнут паниковать", — пояснил экс-министр в эфире телеканала "Дом".

Как отметил Милованов, часть инвестиций Украина уже начала терять из-за политической ситуации, но пока "обороты не столь высоки", как могут быть в случае всеобщей паники.

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"Без инвестиций в оборонку страна обречена"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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