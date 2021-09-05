National Interest назвал странными действия Зеленского в США

Граждане Украины удивленно отреагировали на решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны экспертам из США.

Обозреватель журнала National Interest Мелинда Харинг в своей статье рассказала, что советник президента Украины Тимофей Милованов впервые показал информацию о физической и энергетической безопасности страны. Также была представлена информацию по инфраструктуре и экономическому росту Украины.

Автор статьи отмечает, что демонстрация этих данных нацелена на Запад. При этом власти Украины не демонстрирует данные о показателях страны для своих граждан.

Обозреватель отметила, что украинцы были удивлены планом советника главы Украины показать информацию американским экспертам. Также Харинг назвала действия Зеленского неуместными, когда он говорил о необходимости инвестиций в страну.

"Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие". — написала Харинг.

Ранее в Раде назвали встречу Зеленского с президентом США Джо Байденом поражением.

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