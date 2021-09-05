В Раде назвали поражением встречу Зеленского и Байдена

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко назвал встречу глав Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена поражением.

По словам Гончаренко, "встреча — скорее поражение, чем победа". Он отметил, что во время встречи должна была быть четкая стратегия с конкретными целями. В качестве примера Гончаренко назвал такие цели, как членство Украины в НАТО, военные базы, получение статуса основного военного союзника, деньги и другое.

Депутат заявил, что Украина хочет "все и сразу", а в итоге ничего не получает. По мнению Гончаренко, Зеленский был заинтересован во встрече с Байденом ради красивых фотографий, а не для получения бонусов для Украины. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Гончаренко отметил, что Украина не подписала полноценное соглашение по безопасности с Вашингтоном. Депутат также рассказал, что итоги встречи для Украины прошли плохо, но хорошо для президента России Владимира Путина.

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