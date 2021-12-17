Байден в очередной раз оконфузился, забыв, как зовут министра обороны США

Президент Соединённых Штатов Джо Байден снова попал в неловкое положение, безуспешно пытаясь вспомнить, как зовут министра обороны США. Неудобная ситуация случилась с главой государства во время церемонии награждения американских военных медалями почёта. Видео с церемонии было опубликовано в Twitter.

Во время своей благодарственной речи Байден напряжённо старался припомнить имя главы министерства обороны страны, но никак не мог этого сделать.

«Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим здесь гостям: председателю объединённого комитета начальников штабов, министра… министра… министра… Остина», - после долгой паузы произнёс президент.

Ранее Байден оконфузился, когда неправильно называл штамм «омикрон» во время обращения к нации, употребив вместо этого слово «омникрон».

До этого американский лидер безуспешно боролся со сном во время заседания климатического саммита в Глазго. Глаза Байдена закрывались во процессе выступления участников саммита, и президент бы задремал, если бы к нему не обратились с вопросом.

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