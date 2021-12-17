Китай призвал Иран бороться с двойными стандартами Запада по ядерному оружию

Глава МИД Китая Ван И во время переговоров по телефону с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил о важности противостоять двойным стандартам некоторых западных государств, которые нарушают меры сдерживания ядерного потенциала. Также в Пекине указали на опасность военного союза AUKUS.

По словам Ван И, подобное партнёрство Вашингтона, Лондона и Канберры нарушает систему Договора о нераспространении ядерного оружия. С такими угрозами необходимо бороться международными силами, подчеркнул министр.

"Китай готов объединить усилия со всеми прочими странами, чтобы выступить против двойных стандартов по проблеме ядерных вооружений", — сообщил руководитель МИД КНР, слова Ван И опубликовали на официальном сайте ведомства.

Как отметил министр, из-за проекта AUKUS начнётся гонка вооружений. Действия западных стран-союзников вызывают нестабильность в регионе, заключил Ван И.

Ранее глава службы безопасности США в Азии Курт Кэмпбелл признал, что партнёрство Америки с Великобританией и Австралией сформировали, чтобы бороться с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. Таким образом в Вашингтоне выразили беспокойство из-за политики КНР.

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