Лидеры ЕС единогласно проголосовали за продление санкций против России

По сообщению главы Евросовета Шарля Мишеля, в ходе саммита в Брюсселе все лидеры Евросоюза единогласно проголосовали за продление экономических санкций против России из-за ситуации в Незалежной.

Кроме того Москву "убедительно призвали приступить к выполнению минских соглашений".

"Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России", — написал Мишель в своём аккаунте в Twitter.

Ранее Pravda.Ru писала о неоднократных заявлениях и призывах ЕС ужесточить санкции против России якобы из-за возможного "военного вторжения" на территорию Украины. При этом на саммите представители европейских стран так и не огласили список "карательных" мер, а провели переговоры в атмосфере строжайшей секретности.

Впрочем, в минувший четверг Европарламент приоткрыл завесу тайны и опять призвал ввести санкции против "окружения Путина", отключить Россию от SWIFT и прочее.

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