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Европарламент принял резолюцию по Украине и призвал к санкциям против России

Мир

Евросоюзу следует подготовиться к немедленному введению санкций против России, если ситуация на границе Украины обострится, заявили в Европарламенте. Депутаты приняли резолюцию и перечислили, к каким мерам нужно будет прибегнуть.

Европарламент принял резолюцию по Украине и призвал к санкциям против России

"Обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России, Совет должен быть готов быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в частности, принятие суровых экономических и финансовых санкций, в тесной координации с США и странами НАТО, другими партнёрами", — передаёт РИА Новости обращение Европарламента к верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю.

По мнению депутатов, Россию необходимо будет отключить от SWIFT, а также следует рассмотреть возможность прекращения реализации проекта "Северного потока-2". Кроме этого, предлагается расширить список лиц, у которых должны быть заморожены активы в ЕС и которым будут запрещены поездки.

Ранее французский депутат и член Европарламента Николя Бей призвал ЕС оставить Россию в покое. Политик заявил, что Россия — это партнёр по обеспечению недорогим газом, нужно прекращать холодную войну.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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