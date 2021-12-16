Ярмоленко: Россия — "жирная корова", которая обогатила Украину и "сошла с ума"

Благодаря России Украина богатела долгое время, заявил харьковский националист Александр Ярмоленко. Кроме этого, по его мнению, российская сторона была подобием "жирной коровы" для Незалежной.

Однако, как подчеркнул активист-националист, в конце концов Россия "сошла с ума" и решила "захватить власть" в ЛНР и ДНР.

"Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели, — цитирует заявление Ярмоленко для иностранных СМИ РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru писала о ситуации в Донбассе. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает проведение национального референдума в отношении "отколовшихся" республик ДНР и ЛНР. Многие киевские политологи и эксперты раскритиковали решение главы Незалежной и предложили ему вспомнить крымский референдум.

Однако позже в Раде заявили, что сами самопровозглашённые области в голосовании, участие принимать не будут.

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