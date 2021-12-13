Депутат Рады Стефанчук: ДНР и ЛНР не примут участие в референдуме по Донбассу

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что граждане Украины смогут голосовать на референдуме по Донбассу только на той территории, которая находится под контролем Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность проведения всеукраинского референдума по Донбассу.

Структурные подразделения, которые будут проводить всеукраинский референдум, могут создаваться только на подконтрольной Украине территории, отметил Стефанчук. Его цитирует РИА Новости.

Чтобы принять участие в референдуме, жители ДНР и ЛНР должны будут приехать на подконтрольную Киеву территорию, подчеркнул депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможный референдум является внутренним делом Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.