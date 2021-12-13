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Депутат Рады Стефанчук: ДНР и ЛНР не примут участие в референдуме по Донбассу

Мир

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что граждане Украины смогут голосовать на референдуме по Донбассу только на той территории, которая находится под контролем Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность проведения всеукраинского референдума по Донбассу.

Структурные подразделения, которые будут проводить всеукраинский референдум, могут создаваться только на подконтрольной Украине территории, отметил Стефанчук. Его цитирует РИА Новости.

Чтобы принять участие в референдуме, жители ДНР и ЛНР должны будут приехать на подконтрольную Киеву территорию, подчеркнул депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможный референдум является внутренним делом Украины.

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Зеленский готов на референдум по Донбассу и переговоры с Путиным
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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