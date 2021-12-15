Зеленский рассказал о военной угрозе со стороны России Макрону и Шольцу

В Брюсселе прошла трехсторонняя встреча президентов Украины и Франции и канцлера Германии. Об этом сообщает официальный сайт украинского лидера.

На совещании Владимир Зеленский выразил благодарность Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу за поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России. Украинский президент также отметил усилия Франции и ФРГ в переговорах в Нормандском формате.

"Украина не поддаётся ни на какие провокации на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации", — заявил Зеленский.

Ранее состоялись телефонные переговоры президентов России и Франции. Среди тем, которые обсуждались на совещании двух лидеров, — текущая ситуация вокруг Украины. Известно, что президент России Владимир Путин привёл примеры, которые свидетельствуют, что Украина нарушает Минские соглашения.

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