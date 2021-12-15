Успех в Индии дал Путину смелость в переговорах с НАТО

Владимир Путин активно включил в переговорный процесс по нераспространению НАТО на восток западных коллег, что было немыслимо ещё совсем недавно.

Путин не просит, а требует

Президент РФ в последние дни активно общается с западными коллегами по цеху, разъясняя, каких гарантий он хочет от нераспространения НАТО в бывшие советские республики.

Во вторник, 14 декабря, он разговаривал по телефону со своими французским и финским коллегами Эмманюэлем Макроном и Саули Ниинистё и повторил своё требование о гарантиях, препятствующих расширению НАТО на Украину или размещению там оружия.

Во время телефонного разговора с Ниинистё президент РФ заметил, что хочет "немедленных" переговоров с США и НАТО по поводу гарантий безопасности, сообщает AFP.

С Макроном это уже второй разговор. Ранее консультации прошли с президентом США Джозефом Байденом, и премьером Британии Борисом Джонсоном.

В телефонном разговоре с Джонсоном Путин также подчеркнул необходимость "немедленно начать переговоры по выработке чётких международно-правовых соглашений, которые исключали бы любое дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение оружия, угрожающего России в соседних странах, в первую очередь на Украине", сообщает Кремль.

Российский лидер заявил, что Россия вскоре представит проект документа с изложением требований.

В четверг, 16 декабря, пройдёт саммит "Восточного партнёрства", но перед этим проведут свою встречу канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон.

На этом фоне "вишенкой на торте" выглядит разговор Владимира Путина с Си Цзиньпином, намеченный на среду, 15 декабря.

Почему Путина вдруг все стали слушать

Как не вспомнить о недавнем тезисе Запада об изоляции России в связи с "Крымской весной". Её не только нет, но идёт активный переговорный процесс по интересующему Москву вопросу. И он, несомненно, будет решён положительно для России.

И дело не только в новом гиперзвуковом оружии (о котором раньше не хотели слушать), но и в умении президента за считанные часы нанести шокирующее поражение США, как это было недавно сделано в Индии. А таких ключевых "проблемных" для Вашингтона стран много

и в Африке,

и в Латинской Америке,

и в Европе,

не говоря уже об Азии.

Во время своего визита две недели назад делегация РФ во главе с Путиным заключила с Индией 28 стратегических договоров, что выбило опору, на которой стоял Вашингтон в АТР в противостоянии Китаю, а это его главная внешнеполитическая задача.

Договоры охватывают широкий круг вопросов, включая не только нефть, газ (которые США рассчитывали поставлять в Индию) и нефтехимию, сталь и судостроение, но и военные вопросы, включая самый главный — открытие военной логистики друг для друга.

"Мы поставили цель — 30 миллиардов долларов США в торговле и 50 миллиардов долларов инвестиций к 2025 году", сказал премьер Нареандра Моди.

Некоторые эксперты предположили, что "одно только сотрудничество в области энергетики с Индией угрожает самой сути стратегии США по борьбе с экспансионизмом Пекина и Москвы на Ближнем Востоке и за его пределами".

Учтём, что Пакистан сигнализирует о том, что его запасы газа исчерпаны и призывает готовиться к резкому подорожанию голубого топлива, а Китай вкладывается в российские проекты СПГ (которые у Франции под запретом) и ставит рекорды по закупкам энергоносителей в России.

Европа поняла, что может остаться без "путинского газа"

И в это время Европа раздумывает, а запускать или нет "Северный поток — 2", и угрожает экономическими санкциями за "вторжение на Украину"?

Труба уложена, и не надо переживать — понадобится рано или поздно, а пока, незадействованная, она стимулирует рост цен на газовом рынке. И, как выясняется, санкции — это не то обстоятельство, которое остановит Путина где бы то ни было, потому что путь на восток уже действует.

Вероятно, в Европе задумались, как бы не остаться вообще без энергоносителей (по газу зависимость около 90%, а американский идёт в Азию) и как бы в отместку за движение НАТО на восток Путин не создал бы в Европе новый "автократический" интернационал. Венгрию же Байден не считает демократией, а Виктор Орбан уже не раз заявлял, что блокирует вступление Украины в НАТО.

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