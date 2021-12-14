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Путин сказал Макрону, что НАТО создаёт прямую угрозу безопасности России

Мир

Сегодня прошли телефонные переговоры президентов России и Франции. Среди тем, которые обсуждались на совещании двух лидеров, — текущая ситуация вокруг Украины. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

Путин сказал Макрону, что НАТО создаёт прямую угрозу безопасности России

Уточняется, что президент России Владимир Путин привёл примеры, которые свидетельствуют, что Украина нарушает Минские соглашения.

"Украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причём при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создаёт прямую угрозу безопасности России", — говорится в сообщении.

Помимо этого, президент России отметил, что стоит незамедлительно запустить международные переговоры, которые юридически зафиксируют гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на Восток.

Ранее Путин и Макрон сошлись во мнение, что Польша и государства Прибалтики нарушили международные обязательства по защите прав беженцев. По мнению лидеров, урегулировать миграционный кризис необходимо в соответствии с нормами гуманитарного права.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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