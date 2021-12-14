Пандемии необходимо положить конец в 2022 году, заявили в ВОЗ

Специалисты ВОЗ должны приложить все усилия, чтобы пандемия коронавируса закончилась в 2022 году, заявила Мария ван Керкхове, эпидемиолог-инфекционист и эксперт ВОЗ.

Она рассказала в своём интервью El Pais о том, какие цели должны стоять перед учёными в настоящий момент.

"Мы должны положить конец этой пандемии. Нам необходимо снизить показатель заражения, избежать тяжёлых заболеваний с помощью вакцинации и добиться раннего лечения. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем", — сказала Керкхове.

Она также добавила, что пандемия с нами с 2019 года, и если не предпринять необходимые меры сейчас, она продолжится. В настоящий момент наших усилий недостаточно, резюмировала она.

Ранее иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия постепенно подходит к концу, коронавирус ищет себе другого "хозяина". Эксперт рассказал, что инфекция может распространиться среди животных.

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