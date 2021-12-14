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Что будет, если Белоруссия выполнит угрозу перекрыть транзит газа в ЕС

Мир

Белорусский президент Александр Лукашенко предупредил Европу о том, что, если не прекратится санкционное давление и иные нападки на его страну, то он со своей стороны пойдет на крайнюю меру — перекроет трубу, по которой в ЕС поступает российский газ.

Что будет, если Белоруссия выполнит угрозу перекрыть транзит газа в ЕС

Насколько чувствительным будет такой удар и почему еврочиновникам не стоит игнорировать эту угрозу — разбирался RT.

Минск может реально навредить

Если события пойдут по "накатанному сценарию" и Евросоюз продолжит "душить" Белоруссию санкциями, то Минск может перекрыть трубопровод Ямал-Европа, который пересекает страну и поставляет природный газ в страны ЕС.

Тогда кризис из-за нехватки природного газа и роста цен на энергоносители в Европе обострится в разы.

Как осуществляется транзит газа через Белоруссию?

Транснациональный трубопровод Ямал-Европа транспортирует значительные объемы газа с полуострова Ямал в Польшу и Германию через Белоруссию.

Протяженность трубопровода составляет 4107 километров, а протяженность белорусского участка маршрута — 575 километров.

Трубопровод через Белоруссию стал дополнительным экспортным коридором, который повысил гибкость и надежность поставок российского газа в Западную Европу. Другие маршруты проблематичны:

  • Украинская ГТС стара и ненадежна,
  • Балтийский морской путь является прямым, но газопровод "Северный поток-2" сталкивается с препятствиями в связи с сертификацией в ЕС.

Около 20% экспорта российского природного газа в ЕС проходит через Белоруссию, в основном по трубопроводу Ямал-Европа, что делает его ключевой артерией для поставок энергоносителей в Европу.

Почему Европа должна серьезно относиться к угрозе?

Европа борется с нехваткой газа и стремительным ростом цен на энергоносители для потребителей. Эксперты предупреждают, что из-за продолжительных холодов европейские хранилища газа, которые в настоящее время заполнены всего на 62%, могут полностью опустеть к февралю.

Что еще хуже, в Норвегии, которая когда-то покрывала около 22% годового потребления энергии в Европе, заканчиваются запасы природного газа в Северном море.

Любое нарушение поставок газа в настоящее время может привести к еще большему росту рыночных цен, что не обрадует рядовых потребителей, чьи счета за электроэнергию увеличатся в разы, ведь закрытие трубопровода создаст дополнительное ограничение поставок на европейский энергетический рынок.

Как Европа может "подстраховаться"?

Чтобы избежать дефицита энергии, ЕС мог бы ускорить процесс сертификации российского трубопровода "Северный поток-2". В отличие от других российских трубопроводов, "Северный поток-2" (NS2) имеет преимущество в том, что он проходит в обход Восточной Европы и может доставлять природный газ непосредственно в Германию через Балтийское море.

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