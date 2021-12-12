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Умер один из самых известных мексиканских певцов Висенте Фернандес

Мир

"Король мариачи" Висенте Фернандес скончался в возрасте 81 года. Известие об этом появилось в его аккаунте в Instagram.

Умер один из самых известных мексиканских певцов Висенте Фернандес

"Покойтесь с миром, сеньор Висенте Фернандес. С сожалением сообщаем о его смерти в воскресенье, 12 декабря, в 6.15 утра. Было честью и большой гордостью разделить со всеми долгую музыкальную карьеру, отдать всё слушателям. Спасибо, что продолжаете аплодировать, спасибо, что продолжаете петь", — сказано в сообщении.

Висенте "Ченте" Фернандес — один из самых известных исполнителей и авторов мексиканской народной песни. Среди самых узнаваемых его хитов — "El ídolo de México", "El Rey" и "El hijo del pueblo".

Ранее стало известно, что за месяц до смерти композитора и певца Александра Градского его на тот момент гражданская жена Марина Коташенко попросила его узаконить их брак.

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Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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