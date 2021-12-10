Какими были последние слова Градского перед кончиной

Александр Градский предчувствовал свою смерть, однако он не хотел встречать "старуху с косой" на смертном одре. Он заставил её прийти за ним туда, где ослепительно горят софиты.

Певец и композитор, несмотря на тяжёлый недуг, настаивал на своём участии в шоу "Голос". Певец упорно садился к кресло жюри, куда его приносили буквально на носилках.

Через неделю после прощания с маэстро стало известно его последнее высказывание.

Певец признался, что танцы в последнее время давались ему с трудом.

"Я этого вообще не понимаю. Совсем. Я понимаю, что многие танцуют, и им это нравится. Но, может быть, потому что я давно не танцую", — сказал музыкант.

Легендарный исполнитель, который спел свою бессмертную песню о том, что ничто на земле не проходит бесследно, держался на свою роль наставника шоу "Голос", так как считал, что это важное для него дело.

"Мы все тут при своем деле", — произнёс маэстро свои последние слова, которые попали в кадр.

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