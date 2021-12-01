Стало известно о срочной свадьбе Градского с гражданской женой

За месяц до смерти композитора и певца Александра Градского его на тот момент гражданская жена Марина Коташенко попросила его узаконить их брак. Об этом рассказали "МК" друзья пары.

Александр Градский и молодая актриса Марина Коташенко были вместе 17 лет, с 2004 года. Всё это время, за исключением последнего месяца, пара жила в гражданском браке, несмотря на то, что Коташенко подарила Градскому двоих сыновей. Друзья рассказали, что Градский не хотел расписываться официально и не понимал, зачем любимой торопиться с бракосочетанием. Однако по желанию актрисы брак всё-таки был заключён, хотя никакого празднования с белым платьем, гостями и посиделками в ресторане по этому поводу не было.

Композитор ушёл из жизни в результате ишемического инсульта. Градскому внезапно стало плохо 26 ноября, когда он находился дома с родными. Он потерял сознание, родственники сразу вызвали ему скорую и в ожидании медиков пытались оказать композитору первую помощь. Градского положили в нейрореанимацию, но врачи не смогли ему помочь, и 28 ноября музыканта не стало. Сегодня проходит церемония прощания с певцом в музыкальном театре "Градский холл". После этого артист будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

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