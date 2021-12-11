Британия призвала участников G7 бороться с агрессорами и "позёрством" России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны-участницы G7 должны сплотиться и начать совместную борьбу с "агрессорами". По мнению британского политика, "семёрка" должна дать понять, что выступает "единым фронтом".

Такое заявление Трасс сделала накануне министерской встречи стран G7 в Ливерпуле.

"Министр иностранных дел будет призывать министров иностранных дел и развития стран "Большой семерки" выступить единым фронтом против злонамеренного поведения — включая позёрство России в отношении Украины — и пообещать безопасность и экономическую поддержку для защиты "границ свободы" во всём мире", — говорится в анонсе встречи на сайте правительства Соединённого Королевства.

Конечно, встреча не обойдётся и без обсуждения "российского вторжения" в Незалежную.

Кроме этого, согласно информации, речь пойдёт о ядерном оружии Ирана, а также кризисах в Мьянме и Эфиопии.

"В эти выходные самые влиятельные демократии мира выступят против агрессоров, стремящихся подорвать свободу, и дать чёткий сигнал о том, что мы — единый фронт", — заявила Трасс.

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