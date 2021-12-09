Эксперт Пикин рассказал о разрушительных последствиях санкций против России

Тяжёлый экономический кризис наступит сразу после введения энергетических санкций против России, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Он сообщил об этом в беседе с Общественной Службой Новостей, обратив внимание на то, что США готовы ввести любые санкции, если ситуация на Украине обострится ещё сильнее.

"Любые ограничения со стороны крупного энергоносителя, будут влиять на всю картину рынка. Например, ограничивается поставка газа — это влияет на рост цен, в том числе, на нефть. Потому что нефть становится более выгодным ресурсом. Параллельно начнётся рост цен и на уголь, так как он достаточно дешёвый. Любые серьёзные попытки ограничения распространения энергоносителей, повлияют на всё", — объяснил Пикин.

И последствия могут быть непредсказуемыми, резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байден планируют обсудить дальнейшую политику сдерживания России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.