В МИД Германии призвали не считать суверенитет Украины предметом торга

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова участвовать в поисках дипломатических способов прекратить конфликт на Украине и не допустить эскалации.

ФРГ продолжит сотрудничать с членами Евросоюза и альянса НАТО, чтобы предотвратить военную эскалацию, подчеркнула Бербок. Она также отметила: за решением Москвы ещё раз нарушить государственность чужой страны последуют серьёзные экономические и политические последствия.

"Германия придерживается достигнутых в последнее дни договорённостей в рамках ЕС и НАТО: территориальная целостность и суверенитет Украины не являются предметом торга", — сказала министр во время пресс-конференции, слова политика приводит РИА Новости.

Вместе с этим глава МИД ФРГ напомнила о важности выполнения Минских договорённостей. Министр пообещала вместе с руководителем МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом остановить напряжённость на территории Украины.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон задействует армию только в случае нападения на страны НАТО. Отправить войска на Украину с целью предотвратить атаку России не является вариантом, заключил американский лидер.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.