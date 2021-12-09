Германия пока не решается присоединиться к бойкоту пекинской Олимпиады

Присоединяется ли Германия к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине? В отличие от США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, новое федеральное правительство пока колеблется.

"Мы будем принимать решения, когда они встанут в очередь", — сказал недавно приведённый к присяге канцлер ФРГ Олаф Шольц (цитата DW).

Стоит отметить, что в правительстве ФРГ нет единого мнения по данному вопросу. Так, генсек СДПГ Ларс Клингбейл высказался против политического бойкота:

"Я очень скептически отношусь к бойкотированию Олимпийских игр, — сказал Клингбейл. — Крупные спортивные события всегда были способом целенаправленного указания на критические, социальные события".

Лондон и Канберра — за бойкот

Премьер-министр Великобритании в вопросе бойкотирования Олимпиады поддержал США:

"Как я уже говорил ранее, мы не поддерживаем спортивный бойкот. Но нет никаких планов по посещению членами кабинета министров зимних Олимпийских игр", — сказал Борис Джонсон.

Аналогичное мнение высказывал и премьер Австралии Скотт Моррисон. В качестве причины он указал ряд "недоразумений" между правительствами Канберры и Пекина, включая критику Китаем решения Австралии о приобретении подводных лодок с ядерным двигателем. Его правительство, по словам Моррисона, в свою очередь осудило "нарушения прав человека в Синьцзяне и другие вопросы".

Впрочем, спортивного бойкота не будет. Австралийские спортсмены, как и британская команда, должны участвовать в Играх в Пекине.

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