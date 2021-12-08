Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц. Сегодня, 8 декабря, за социал-демократа проголосовало большинство в немецком бундестаге.

Как сообщает РИА Новости, канцлер избирается тайным голосованием. По закону, чтоб победить, нужно получить абсолютное большинство голосов. То есть у кандидата должно быть не менее 369 голосов из 736 "за".

Шольц сегодня получил их 395.

26 ноября бывший канцлер Германии Ангела Меркель получила уведомление об окончании своих полномочий. В прошедших в сентябре выборах она не участвовала. Документ вручил ей лично президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Меркель заявила, что после отставки собирается больше не заниматься политикой, а делать всё, что "в голову придёт".

Обновлённый бундестаг выбрал своего председателя и приступил к работе 27 октября.

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