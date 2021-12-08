Фарерские острова выступили против строительства базы НАТО из-за России

Фарерские острова выступают против строительства радиолокационной базы НАТО на своей территории, поскольку не хотят конфликтовать с Россией, от которой зависят, сообщает шведское издание SVT.

По словам автора статьи, Фарерские острова являются частью Королевства Дания и зависят от экспорта морепродуктов. Самый крупный рынок сбыта рыбы для Фарер — это Россия. Оппозиция обвинила правительство в том, что оно следует позиции Дании в вопросе размещения базы, а критиков этого проекта подавляет.

Парламентарий Бьярни Карасон Петерсен считает, что Фарерские острова должны вести переговоры с НАТО не через Копенгаген, а напрямую без посредников, поскольку у государства есть свои интересы.

Петерсен предостерёг Торсхавн от конфликта с Россией, поскольку в таком случае островное государство может потерять большую часть экспорта в РФ

"Фарерская экономика может этого не пережить", — подчеркнул он. Его цитирует РИА Новости.

Также парламентарий выразил опасения по поводу того, что в случае войны России и НАТО Фарерские острова могут попасть под удар, поскольку там будет находиться база альнса.

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