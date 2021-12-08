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Политолог-германист оценил назначение Олафа Шольца новым канцлером ФРГ

Мир

Ведущий сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал избрание главы СДПГ Олафа Шольца новым канцлером Германии.

Политолог-германист оценил назначение Олафа Шольца новым канцлером ФРГ

"Недаром в Германии Шольца называют "шольцомат". То есть такой технократический политик, который действует согласно принципам поведения немецкого чиновника, которые были описаны в XIX веке. Соответственно он чётко видит цель и у него стратегия малых шагов по её достижению. В целом, это отчасти похоже на политику Меркель, которая тоже избегала резких телодвижений, фраз", — сказал политолог-германист.

По словам специалиста, едва ли Германия при новой власти сильно изменит внешнюю политику. На внутренние же дела государства повлияет состав коалиции, повестка "зелёных" и "свободных демократов", подчеркнул эксперт.

"Первые два года как минимум это будет социальный крен, чтобы не допустить излишнего социального напряжения под воздействием негативного влияния расходов на пандемию и на всевозможных проектов "зелёных" с их экологической повесткой", — заявил Камкин.

Также политолог сообщил, что Шольц, как и бывший канцлер Ангела Меркель, политик трансатлантического характера, который ставит на первое место особый режим отношений с Соединёнными Штатами.

Ранее Шольца официально назначили новым канцлером ФРГ. Политик получил 395 голосов из 736 возможных в ходе выборов в Бундестаге. Шольц уже принял присягу в новой должности.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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