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Власти Сингапура не будут оплачивать лечение от коронавируса невакцинированным

Мир

Власти Сингапура с 8 декабря отменяют бесплатное лечение от коронавируса невакцинированным жителям. Теперь пребывание в реанимации обойдется примерно в 19 000 долларов.

В Минздраве сообщили, что на субсидии смогут рассчитывать дети до 12 лет и те, кому нельзя ставить прививку по медицинским показаниям.

Как сообщает ТАСС, министр здравоохранения Он Е Кун рассказал, что основная часть пациентов в больницах не имеет прививок. При этом они занимают места в палатах интенсивной терапии, уход персонала, лекарства. Из-за этого система здравоохранения Сингапура терпит огромные убытки.

Минздрав для более наглядного примера опубликовал средний чек на лечение от коронавируса. Так, если возникли осложнения и нужно пациента положить в реанимацию — 18,5 тысяч долларов.

Граждане и иностранцы, имеющие статус постоянного жителя, могут воспользоваться системой социального страхования, в таком случае сумма сократится и составит от одной до трёх тысяч долларов.

Пребывание в изоляционном центре стоит 3,3 тысячи долларов за семь дней.

Сингапур — лидер по уровню вакцинации населения: почти 87% жителей сделали обе дозы. Прививки от коронавируса там делают, начиная с 12 лет. Планируется, что в 2022 году начнут вакцинировать детей от 5 до 11 лет.

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
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