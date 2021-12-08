Трамп считает, что Байден "слабоват против Путина"

Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя встречу своего преемника с российским президентом, заявил, что Владимир Путин "по-видимому, не беспокоится об администрации Джо Байдена".

"Владимир Путин смотрит на нашу жалкую капитуляцию в Афганистане, где мы оставили после себя погибших солдат, американских граждан и военную технику на сумму $85 млрд. Затем он смотрит на Байдена. И понимает, что волноваться ему не о чем!” — заявил Трамп.

45-ый президент США считает, что во время саммита Джо Байден выглядел, как "игрок школьной футбольной команды".

Напомним, что в интервью Newsmax, которое он дал накануне, Трамп заявлял, что "это будет похоже на игру Нью-Ингленд Пэтриотс (профессиональный клуб по американскому футболу — прим. ред.) против школьной команды".

Особенно "слабость Байдена", по его словам, видно на записи встречи, когда

"... видно на записи встречи, когда Путин надавил на него (Джо Байдена) в вопросе расширения НАТО, что долгое время беспокоило Москву, поскольку военный блок приближается к ее территории, в дополнение к развертыванию американского оружия в Украине и других странах, прилегающих к России”.

Впрочем, резюмировал экс-хозяин Белого дома, "ничего другого" он и не ожидал, поскольку Байден занимает "не своё место", доставшееся ему только потому, что "выборы были украдены".

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