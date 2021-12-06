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Песков призвал не ждать прорывов от разговора Путина и Байдена

Мир

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что мировому сообществу не стоит рассчитывать на прорывы от переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Песков призвал не ждать прорывов от разговора Путина и Байдена

По словам пресс-секретаря Путина, лучше надеяться, что президенты смогут рассказать друг другу о волнующих темах, а также получить на них ответную реакцию. Вместе с этим Песков отметил, что российский президент внимательно выслушает предложения Байдена по украинскому вопросу. Как подчеркнул представитель Кремля, кризис на Украине — важнейшее направление беседы руководителей государств.

"Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряжённость", — сообщил Песков в программе "Первого канала".

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена пройдут седьмого декабря в заочном формате. Российский лидер побеседует с американским коллегой из сочинской резиденции. Главными темами для беседы станут приближение альянса НАТО к границам нашей страны, а также напряжённая обстановка рядом с Украиной.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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