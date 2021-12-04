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В США анонсировали санкции против иностранных "коррумпированных чиновников"

Мир

Министерство финансов США анонсировал новые санкции, которые планирует ввести в рамках "Саммита за демократию". Как пояснили в ведомстве, они коснуться иностранных представителей уличённых в коррупции и нарушении прав человека.

В США анонсировали санкции против иностранных "коррумпированных чиновников"

Какие ограничения планируют ввести и конкретно против кого, в Минфине не уточнили.

"В течение недели Казначейство предпримет ряд действий для обозначения лиц, которые занимаются злонамеренной деятельностью, подрывающей демократию и демократические институты во всём мире, включая коррупцию, репрессии, организованную преступность и серьёзные нарушения прав человека", — цитирует источник в ведомстве американская газета The Wall Street Journal.

"Лица", которые подлежат санкциям, планируют назвать в ходе саммита. Как отметили в ведомстве, под ограничения могут попасть и "простые" граждане не чистые на руку.

"Саммит за демократию" проведут 9-10 декабря. Ранее Pravda.Ru писала о том, что в список приглашённых гостей попали представители почти всех европейских стран. А вот "за бортом" оставили Россию, Китай и Венгрию.

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Россия, ВТО, санкции — вычеркните лишнее
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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