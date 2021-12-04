Гирман: Европа осталась без газа, но "Северный поток-2" не заработает этой зимой

Эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил, что "Северный поток-2", вероятно, этой зимой не будет запущен из-за "проблем с сертификацией".

По его мнению, Европа может остаться без голубого топлива накануне "морозной зимы".

"Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод "Северный поток — 2", который идёт из России прямо в Германию через Балтийское море", — цитирует Гирмана в словацком прессе РИА Новости.

Кроме прочего, эксперт по энергетике подчеркнул, что запасы газа в Европе очень малы, а синоптики прогнозируют холодную зиму.

Ранее Pravda.ru цитировала словацкого эксперта о ценах на нефть и газ. Гирман заявил, что европейским странам "придётся пожалеть" о задержке запуска "Северного потока-2". А после полного ввода в эксплуатацию газопровода, стоимость топлива сильно вырастит.

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