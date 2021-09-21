Эксперт из Словакии о ценах на газ: Берлин и Вена ещё пожалеют о поддержке СП-2

Европе очень дорого обойдётся новый российский газопровод, после запуска которого хорошо заработают "Газпром" и его партнёры.

С таким прогнозом выступил словацкий эксперт Карел Гирман, экс-член Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины, отвечая на вопросы журналиста чешской газеты DenníkN.

По словам Гирмана, нынешнее галопирование цен на газ для европейский потребителей — прямое следствие завершения строительства "Северного потока-2". И — "вангует" эксперт — велика вероятность, что расценки на голубое топливо ещё подрастут из-за "спекуляций вокруг пуска газопровода".

"В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется "ценовое цунами", интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и вообще всех потребителей газа, начиная с бизнеса и заканчивая домохозяйствами", — сказал Гирман, обвинивший в стремительном росте цен Берлин и Вену, которые, "оказывают наибольшую поддержку российскому проекту".